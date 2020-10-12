Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала струнку фігуру на відпочинку

Дівчина тільки набирає свою популярність, тому намагається ділитися найяскравішими фото в Instagram і дивувати образами, які приміряє. Модель рекламує одяг, а тому двічі на кадрах в однакових нарядах не з'являється.

На особистих фото і простих Селфі дівчина любить показувати себе Кім Лі продовжують порівнювати з відомою моделлю з сімейства Кардашьян, тому особистість молодої красуні стає все більш впізнавана і обговорювана на просторах мережі.

Дівчина в цілому може справити хороше враження на шанувальників, адже ділиться виключно яскравими фото і не переходить межі пристойності, пляжні фото і кадри з відпочинку також збирають найбільше коментарів. Наприклад, фото Кім з відпочинку порадувало фоловерів. Дівчина одягла сірий ліф з принтом без зав'язок і такі ж пляжні штани в тон верхній частині костюма.

"Я намагаюся залишатися милою в будинку ☺️ як у всіх справи?",- написала Лі.

Ось як реагують в мережі:

"Богічна Дівчина🙏 🙏; ви чудові, сексуальні, розумні, привабливі та чарівні; деякі жінки просто чертовски красиві, це безумство. Ти моя дорога-мій доказовий факт, що я правий; приголомшливо💥 💥 💥; я б хотів пообідати з тобою🤭; це несправедливо, SMH; промінь сонця️️; відмінна картинка красива😍 🖤 💗 💜 🧡. Я в порядку; еее, така красива .. 🔥 😍 💞 ; Залишайся в безпеці, моя богиня😘 😘; ти моя улюблена❤️❤️🤘; чудово🌹 🌹 🌹».

Ми також писали, що дівчина продовжує набирати популярність завдяки фото, якими ділиться в Instagram. При цьому її Селфі і образи на модних зйомках не залишають нікого байдужими. Через свою зовнішність модель часто отримує компліменти у вигляді порівняння її з Кім Кардашьян.

Сама Кім Лі на коментарі подібного роду ніяк не реагує, однак і не заперечує, що подібна лестощі їй приємна. На домашньому Селфі Кім також вдалося захопити природною красою. З розпущеним хвилястим волоссям і в простому білому топіку в своїй спальні вона виглядала дуже привабливо.

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