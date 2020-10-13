Курс валют в Україні 13 жовтня змінить траєкторію, долар і євро накинуться на гривню з новою силою

Так, банкнота з Бенджаміном Франкліном різко подорожчає на міжбанку, набравши зі старту 3,81 гривні. До середини минулого дня сто доларів подорожчали на 2,76, але цього йому здалося явно мало, повідомляє Politeka.

Курс євро також злетить: міжбанк сьогодні відкриється з +6,07 гривні.

Курс валют 13 жовтня буде виглядати так:

100 доларів – 2824,81 грн;

100 євро - 3333,98 грн.

А ось Російський рубль Гривня і далі буде утримувати "мертвою хваткою": десять з них можна купити за 3,6596 грн.

До цього ми писали про те, що буде з курсом долара за умови введення нового жорсткого карантину

Ймовірно за все, жорсткі обмежувальні заходи у зв'язку з новим спалахом китайського вірусу введуть, але вони не будуть такими радикальними, як у березні-квітні.

Якщо тоді через паніку курс долара виріс з 24,7 до 28,1 грн/$, і ситуацію не врятували навіть близько $2 млрд, які Нацбанк влив на ринок.

То зараз, як запевняють експерти, такої паніки не буде, тому курс долара не зростатиме після анонсування нових жорстких заходів. Більш того, карантин може кардинально розгорнути американську валюту, зробивши упор на зміцненні гривні.

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