Курс валют в Украине 13 октября сменит траекторию, доллар и евро набросятся на гривну с новой силой

Так, банкнота с Бенджамином Франклином резко подорожает на межбанке, набрав со старта 3,81 гривну. К средине прошлого дня сто долларов подорожали на 2,76, но этого ему показалось явно мало, сообщает Politeka.

Курс евро также взлетит: межбанк сегодня откроется с +6,07 гривны.

Курс валют 13 октября будет выглядеть так:

100 долларов – 2824,81 грн;

100 евро – 3333,98 грн.

А вот российский рубль гривна и дальше будет удерживать «мертвой хваткой»: десять из них можно купить за 3,6596 грн.

Как сообщалось до этого, эксперты рассказали о будущем курса валют, если будет введен новый локдаун. Предполагается, что новые ограничения могут быть введены из-за сложной ситуации с китайским вирусом.

Однако они не будут настолько радикальными, как этой весной. Тогда из-за паники доллар вырос сразу на несколько пунктов. Ее также не спасли миллиарды, влитые Нацбанком в рынок.

Сейчас же предполагается, что особой паники не будет. Поэтому скачков курса не ожидается.

Эксперты утверждают, что все может сыграть наоборот, на пользу гривне - она может укрепить свои позиции по отношению к американскому доллару.

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