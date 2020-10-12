Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара при условии введения нового жесткого карантина

Об этом пишет Обозреватель.

Вероятно всего, жесткие ограничительные меры в связи с новой вспышкой китайского вируса введут, но они не будут такими радикальными, как в марте-апреле.

Если тогда из-за паники курс доллара вырос с 24,7 до 28,1 грн/$, и ситуацию не спасли даже около $2 млрд, которые Нацбанк влил на рынок.

То сейчас, как уверяют эксперты, такой паники не будет, поэтому курс доллара не будет расти после анонсирования новых жестких мер. Более того, карантин может кардинально развернуть американскую валюту, сделав упор на укреплении гривны.

"Любые новые ограничения не будут генерировать панику и курс, скорее всего, будет определяться рыночными тенденциями. Если будут новые ограничения, спрос на доллар будет меньше. Соответственно, есть вероятность, что гривня наоборот будет укрепляться. Не только экономическая активность будет определять курс доллара. Мы помним, какой большой дефицит бюджета закладывался на 2020 год, знаем, какой дефицит бюджета закладывается на 2021-й, и этот дефицит нужно будет как-то финансировать. Зависимо от того, как наше правительство будет финансировать этот дефицит, могут быть движения в обе стороны", – озвучил свой валютный прогноз экономист Александр Паращий.

Также курс доллара может укрепляться, если иностранцы продолжат покупать украинские ценные бумаги. Если же дефицит будут покрывать за счет эмиссии, то курс взлетит вверх.

"Снижение экономической активности может привести к снижению курса доллара, однако вместе с тем будет медленнее восстанавливаться экономика, ухудшится ситуация на рынке труда, в том числе возможно снижение среднего уровня зарплат, рост уровня безработицы", - озвучил свой прогноз другой эксперт Егор Комов.

Ранее мы рассказывали, что курс доллара, сегодня, 12 октября, сменил траекторию движения.

Торги стартовали с падения на 7,38 гривен. Что касается курса евро, то его НБУ опустил всего на 0,008 грн.

Курс валют в Украине 12 октября выглядит следующим образом:

$100 – 2820,90 грн;

100 евро – 3327,91 грн.

Напомним, гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами

Как сообщала Politeka, доллар и гривна устроили "разборки" перед выборами

Также Politeka писала, что доллар неожиданно обвалится сразу после выходных, НБУ развернул курс валют