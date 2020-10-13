Погода в Україні 13 жовтня зіпсує все, що тільки можна, адже зливи накриють відразу кілька областей

Особливо сильно дістанеться західній частині країни, де дощі буквально йтимуть «як з відра», передає Politeka.

Тут очікується загальне похолодання до 15-20 градусів за Цельсієм. Вночі стовпчик термометра покаже від 9 до 13 вище нуля.

На Півночі сьогодні буде зовсім інакше: сонце і невелика хмарність буде поєднуватися з комфортними 18-22 зі знаком «плюс». Вночі, правда, повітря охолоне до 10-13 за Цельсієм.

У центральних регіонах дощів варто чекати жителям Вінницької області, всіх інших негода»пощадить". Тут очікуються вдень 18-23 тепла, а вночі від 10 до 13 за Цельсієм.

На півдні України опади пройдуть у Миколаївській та Одеській областях. Попри це, повітря обрадує 21-24 градусами тепла. Вночі на вулиці синоптики прогнозують від 12 до 17 зі знаком «плюс».

Сонячна погода сьогодні також порадує жителів східної частини країни. Тут буде невелика хмарність і 21-23 градуси вище нуля. Вночі різко похолодає: від 9 до 12 тепла.

Жителів столиці й передмістя, згідно з твердженнями Укргідрометцентру, сьогодні чекають сонце і хмарність. На вулиці буде досить тепло вдень: від 19 до 23 тепла. Вночі показник впаде до 9-13 градусів.

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