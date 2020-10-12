Відома голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі запаморочила голову своїми формами в легкій сукні
Зірка вміє епатувати публіку, що неодноразово доводила, передає Politeka.net. Ще кілька років тому красуня з'явилася на одному із заходів в красивому вбранні без білизни.
Шанувальники досі згадують цей розкішний образ, публікуючи фото на фан-сторінках.
Артистка сяяла у пудровій сукні зі сміливим декольте, з якого визирав бюст без білизни.
Легка тканина підкреслила всі найпотаємніші місця, від цього образ був більш розбурхує.
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Джолі розпустила довге волосся і склала його набік. Макіяж був легким, на обличчі особливо виділялися лише знамениті губи красуні.
"Моя королева", - написали автори поста.
За 12 годин пост зібрав майже 1000 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі були в захваті від побаченого і написали на адресу знаменитості різні приємні повідомлення.
"Ух ти, ідеальніше не знайти!", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі позувала повністю оголеною, прикривши груди ногою. Вона хижо дивилася в камеру, прикривши частину обличчя розпатланим волоссям.
«2004 #AngelinaJolie by @mariotestino. "Вона занадто сильна, вона занадто напориста. І це не тільки її екранний персонаж. Це і її публічний персонаж. У неї немає такої готовності до романтики", - написали автори публікації.
Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі сиділа на стільчику в неймовірно красивій смарагдовій сукні з широкими плечима. Образ доповнило красиве колечко на пальці.
Особливу увагу привернув настрій Джолі на фото.
«Краса. Завжди посміхайся, а то ми сумуємо", - підписали фото творці акаунта.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прогулялася по вулиці без нижньої білизни, Пітт подавиться слиною: "це знак?".
А ще Politeka писала, що 15-річна дочка Джолі і Пітта вразила округлою фігурою на званій вечері, кадри: виросла дівчинка.
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