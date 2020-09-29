До чего же красивая женщина

Голливудская актриса Анджелина Джоли соблазнила видом в роскошном изумрудном платье

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек актрисы появилось архивное фото, на котором Джоли предстала во всей своей красоте. Актриса сидела на стульчике в невероятно красивом изумрудном платье с широкими плечами. Образ дополнило красивое колечко на пальце.

Особое внимание привлекло настроение Джоли на фото. Она искренне смеялась, оголив все 32 зуба. Выглядела актриса цветущей и счастливой. Именно в такую красотку влюбился Брэд Питт. Сейчас же и поклонники, и СМИ отмечают, что Джоли выглядит очень плохо и депрессивно.

«Красота. Сделайте улыбку постоянной, а то мы ее лишены», - подписали фото авторы аккаунта.

Стоит отметить, что поклонникам очень понравился кадр. Они оставили массу приятных слов под фото.

«Ты императрица», «Счастливое лицо», «Пусть ничто и «никто» не запятнают ваше счастье и счастье ваших детей!», «Класс», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли соблазнила формами, выйдя прогуляться без лифчика. Актриса покорила пышной грудью, которую она поместила в тонкую кружевную маечку. Образ голливудская звезда дополнила длинными расклешенными брюками.

Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья, Питт подавится слюной: "Это знак?".

А еще Politeka писала, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры: выросла девочка.

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