Известная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли вскружила голову своими формами в легком платье

Звезда умеет эпатировать публику, что неоднократно доказывала, передает Politeka.net. Еще несколько лет назад красотка появилась на одном из мероприятий в красивом наряде без белья.

Поклонники до сих пор вспоминают этот роскошный образ, публикуя фото на фан-страничках.

Артистка блистала в пудровом платье со смелым декольте, из которого выглядывал бюст без белья.

Легкая ткань подчеркнула все самые сокровенные места, от этого образ был более будоражащим.

Джоли распустила длинные волосы и сложила их набок. Макияж был легким, на лице особо выделялись лишь знаменитые губы красотки.

"Моя королева", - написали авторы поста.

За 12 часов пост собрал почти 1000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети были в восторге от увиденного и написали в адрес знаменитости разные приятные сообщения.

"Ух ты, идеальнее не найти!", - написал один из поклонников.

Напомним, Анджелина Джоли позировала полностью обнаженной, прикрыв грудь ногой. Она хищно смотрела в камеру, прикрыв часть лица растрепанными волосами.

«2004 #AngelinaJolie by @mariotestino. «Она слишком сильна, она слишком напористая. И это не только ее экранный персонаж. Это и ее публичный персонаж. У нее нет такой готовности к романтике", - написали авторы публикации.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли сидела на стульчике в невероятно красивом изумрудном платье с широкими плечами. Образ дополнило красивое колечко на пальце.

Особое внимание привлекло настроение Джоли на фото.

«Красота. Всегда улыбайся, а то мы скучаем», - подписали фото создатели аккаунта.

Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья, Питт подавится слюной: "Это знак?".

А еще Politeka писала, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры: выросла девочка.

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