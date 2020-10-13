Російська актриса, блогерка і модель Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, вразила красою у відвертих нарядах
Після того, як Кошкіну помітили в компанії Харламова на вечірці, ЗМІ стали говорити про їх бурхливий роман, передає Politeka.net. Після цієї новини Популярність блогерки злетіла в кілька разів, хоча обидва заперечують чутки про роман.
У різних групах стали з'являтися одні з найвідвертіших фото Яни. Так, нещодавно були оприлюднені фото, де модель не тільки постала в білизні і купальниках, але і зовсім топлес.
Будь зірка в чорній сукні, або в крихітному бікіні - скрізь виділяються її вразливі форми. Зокрема, загорнувшись в червону шовкову тканину і надівши діадему, Кошкіна ледь приховала принади. Великий бюст виглядав дуже апетитно для всіх представників чоловічої статі.
А топлес артистка позувала спиною, посвітивши пружними сідницями в рожевому бікіні.
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"Сексуальна, пристрасна телеведуча з шикарними грудьми і соковитою попою🔞 🔥", - написав автор поста, який поки зібрав всього п'ять відміток "Подобається".
Нагадаємо, Яна Кошкіна знімалася для реклами, тому показала себе з найвигіднішого ракурсу.
"Привезли мої улюблені костюмчики. Який колір мені більше пасує? P. S. навіть не знаю звідки така любов до спортивних костюмів, але це мій улюблений одяг у повсякденному житті», - зізналася Яна.
Раніше повідомлялося, що Яна Кошкіна пройшлася перед камерою, тримаючи в руках поли сукні, яка будучи досить довгою, має спереду пікантний розріз.
"Трусики чорні", - написали в коментарях.
Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила розкішшю, заінтригувавши розповідями про особисте: «записую нишком...».
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