Російська актриса, блогерка і модель Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, вразила красою у відвертих нарядах

Після того, як Кошкіну помітили в компанії Харламова на вечірці, ЗМІ стали говорити про їх бурхливий роман, передає Politeka.net. Після цієї новини Популярність блогерки злетіла в кілька разів, хоча обидва заперечують чутки про роман.

У різних групах стали з'являтися одні з найвідвертіших фото Яни. Так, нещодавно були оприлюднені фото, де модель не тільки постала в білизні і купальниках, але і зовсім топлес.

Будь зірка в чорній сукні, або в крихітному бікіні - скрізь виділяються її вразливі форми. Зокрема, загорнувшись в червону шовкову тканину і надівши діадему, Кошкіна ледь приховала принади. Великий бюст виглядав дуже апетитно для всіх представників чоловічої статі.

А топлес артистка позувала спиною, посвітивши пружними сідницями в рожевому бікіні.

"Сексуальна, пристрасна телеведуча з шикарними грудьми і соковитою попою🔞 🔥", - написав автор поста, який поки зібрав всього п'ять відміток "Подобається".

Нагадаємо, Яна Кошкіна знімалася для реклами, тому показала себе з найвигіднішого ракурсу.

"Привезли мої улюблені костюмчики. Який колір мені більше пасує? P. S. навіть не знаю звідки така любов до спортивних костюмів, але це мій улюблений одяг у повсякденному житті», - зізналася Яна.

Раніше повідомлялося, що Яна Кошкіна пройшлася перед камерою, тримаючи в руках поли сукні, яка будучи досить довгою, має спереду пікантний розріз.

"Трусики чорні", - написали в коментарях.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила розкішшю, заінтригувавши розповідями про особисте: «записую нишком...».

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