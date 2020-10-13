Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова показала себе справжню

Зараз артистка не тільки дає концерти і веде шоу, але і бере активну участь в різних проєктах, передає Politeka.net. Так, з недавнього часу зірка виступає в зоряному шоу "Льодовиковий період".

Партнером артистки став олімпійський чемпіон танців на льоду Дмитро Соловйов.

Останній виступ пари зібрав багато переглядів на Ютуб-каналі і навіть потрапив в тренди, чому зраділа Ольга.

Співачка записала кілька сторіз, перебуваючи на задньому сидінні авто. Зірка зізналася, що після тренувань і виступів відчуває біль у спині і ногах, тому вона вирішила дати тілу відпочити пару днів. Однак болі не пройшли, а тренуватися треба, тому зірка знову вирушила "в бій".

Примітно, що Бузова записувала кадри, поставши без макіяжу, лише легкий блиск прикрасив її губи. Крім того. Артистка виглядала сонною і трохи втомленою, але незважаючи на це вирушила на лід для занять. Деяким шанувальникам боляче дивитися на кумира в такому стані.

Нагадаємо, Ольга Бузова виступила в одному з московських закладів. Трохи розпатлана зірка у своїх сторіз подякувала глядачам за подаровану енергетику. Співачка зізналася - вона дуже сумує за концертами і мріє, що в майбутньому році все зміниться на краще.

Вона записала відео стоячи біля дзеркала під час підготовки до виступу.

"Москва, я готова! А ви?",- написала вона.

Раніше повідомлялося, що у фан-акаунті Ольги Бузової з'явилися фото з артисткою - архівний кадр, зроблений задовго до її зміни образів, а ось другий знімок, відзнятий відносно недавно.

Таким чином можна оцінити зовнішність зірки.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".