Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова показала себе справжню
Зараз артистка не тільки дає концерти і веде шоу, але і бере активну участь в різних проєктах, передає Politeka.net. Так, з недавнього часу зірка виступає в зоряному шоу "Льодовиковий період".
Партнером артистки став олімпійський чемпіон танців на льоду Дмитро Соловйов.
Останній виступ пари зібрав багато переглядів на Ютуб-каналі і навіть потрапив в тренди, чому зраділа Ольга.
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Співачка записала кілька сторіз, перебуваючи на задньому сидінні авто. Зірка зізналася, що після тренувань і виступів відчуває біль у спині і ногах, тому вона вирішила дати тілу відпочити пару днів. Однак болі не пройшли, а тренуватися треба, тому зірка знову вирушила "в бій".
Примітно, що Бузова записувала кадри, поставши без макіяжу, лише легкий блиск прикрасив її губи. Крім того. Артистка виглядала сонною і трохи втомленою, але незважаючи на це вирушила на лід для занять. Деяким шанувальникам боляче дивитися на кумира в такому стані.
Нагадаємо, Ольга Бузова виступила в одному з московських закладів. Трохи розпатлана зірка у своїх сторіз подякувала глядачам за подаровану енергетику. Співачка зізналася - вона дуже сумує за концертами і мріє, що в майбутньому році все зміниться на краще.
Вона записала відео стоячи біля дзеркала під час підготовки до виступу.
"Москва, я готова! А ви?",- написала вона.
Раніше повідомлялося, що у фан-акаунті Ольги Бузової з'явилися фото з артисткою - архівний кадр, зроблений задовго до її зміни образів, а ось другий знімок, відзнятий відносно недавно.
Таким чином можна оцінити зовнішність зірки.
Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".
Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".
Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".