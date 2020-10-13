Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, здивувала фігурою під час примірки білизни

Альона продовжує епатувати свою аудиторію не тільки знімками на своїй сторінці в Instagram, але ще і множинними рекламними фото на сторінці магазинів. Так як модель представляє цілі колекції одягу, вона постійно знімається в нових образах. А щоб привертати увагу і до себе заодно, Альона нерідко позує без білизни і показує пірсинг на бюсті.

Цей раз не був винятком, на сторінці магазину, з яким працює Олена, з'явилося фото з дівчиною і трендовим білизною. Так, Олена позувала в модній білизні з незвичайними лямками, розстебнутими джинсами і в тонкому білому гольфі, крізь який просвічувалися її груди.

Фанати відразу ж відповіли:

«Олена твоє тіло таке ідеальне 😮🔥😮; Ідеальна Пе прямо зараз з тобою Богиня 🔥; Яка спокусниця, прийми нас😎🤣; навіщо ж так відкрито😍; Без кінця один спокуса❣️; Гарячі ноги; Завжди така розкішна, зовсім не боїться показати більше💫💫; Чудовий вид 🌹; Про м м 😍😍😍, так жарко; Тільки гарні оченята!; Люблю це❤️❤️😘стегна для немовлят, ідеальні ...; Так неймовірно красиво і жарко; Новий закіс під Джолі і сексуальність 🇫🇷🇫🇷🇫🇷💋💋💋».

Раніше ми також писали, що Омович після декількох пластичних операцій зробила собі бюст шостого розміру, а також регулярно користується філерами для обличчя – підколює губи, вилиці і надає форму особі в цілому. Завдяки соляріям шкіра дівчини завжди засмагла, навіть в холодну погоду. Тому фото на яхті відразу не залишилося без уваги.

Модель одягла короткий топ на шнурівці ззаду, а також чорні штани, які навмисно приспустила з стегон. Примітно, що дівчина для родзинки кадру також підняла лямки білої білизни, занадто сильно то натягнувши практично до талії.

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