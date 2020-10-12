Відома українська співачка Настя Каменських показала себе і розповіла про спорт

На фото Настя позувала в шортиках, білому топі і сорочці. Образ Каменських доповнила великими сережками у вухах. Красуня стояла біля входу в будинок і підняла руки вгору. На другому кадрі співачка вже відчинила сорочку і задерла одну ніжку, роблячи фото більш спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Друзі! Вийшла нова стаття з серії матеріалів про моє спортивному інтенсиві! Цього разу я поділилася кількома класними вправами з мого комплексу - для попи і підтягнутих ніг.

А ще розповіла, як полюбити спорт і привчити себе до регулярних тренувань!",- написала зірка.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Який інтенсив? Багато вчора на танцях бачили Ваш "інтенсив" на боках)"," Красоточка","Настюха давай-давай".

Повідомлялося, що Настя Каменських з'явилася в новому випуску «Танців з зірками» в якості третьої ведучої.

При цьому багатьох збентежив зовнішній вигляд артистки. В обтягуючій сукні у неї досить виразно проглядався кругленький животик.

У мережі Каменських запідозрили у вагітності і навіть почали вітати.

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