Відома модель Ніколь Потуральскі похвалилася незвичайним фото зі спальні

На фото красуня позувала в обтягуючих шортиках і футболці білого кольору. Зірка зробила губки качечкою, позуючи перед дзеркалом в спальні. Футболку Ніколь задерла, демонструючи ідеальний животик. Волосся у моделі були розпущеними, а на обличчі можна побачити пов'язку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться написати: "мрія мільйонів, підніми ще трохи".

Повідомлялося, що відома модель Ніколь Потуральскі не перестає вражати своїх передплатників красою.

Так, Ніколь опублікувала в соціальній мережі Instagram знімок, на якому позує без грама макіяжу на обличчі. Однак дівчину прикрашають чиста і здорова шкіра, довге шовковисте волосся, які буквально світяться здоров'ям, і теплота в очах.

Ми писали, що модель Ніколь Потуральскі похвалилася красою в джинсовому вбранні.

"Сім'я", - коротко підписаний знімок.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Потуральскі сперлася об байк, ефектно розставивши при цьому ноги в джинсових міні-шортах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

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