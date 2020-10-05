Известная модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, показала себя и рассказала о любви

На фото красотка присела у стены, показавшись в цветном мини. Как можно заметить, Николь нее надевала белье, а рукой прикрыла частично зону декольте. Потуральски улыбалась на камеру, а волосы оставила распущенными. Фото вышло довольно интересным, хоть красотка и пыталась все прикрыть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Живи солнцем, люби луной", - написала Николь под публикацией.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Горячо", "... и вечеринка со звездами", "твои глаза океана", " океаны в твоих глазах", " Боже, ты выглядишь так хорошо и мило", "мега печать !! Я только подумал, что последние фото были граффити в стиле стрит-арт", "Какая ты красивая ...", "Дорогой Нико, ты природная красавица", "«Доброе утро, Николь, и хорошего дня!» От меня, Пол", "Девушка, ты красивая, люблю свой стиль".

Сообщалось, что модель Николь Потуральски покрасовалась перед зеркалом в очень интересном наряде.

В сториз своего Инстаграма девушка поделилась видео, на котором демонстрирует необычный образ. Как видно, запись сделана в спальне или отельном номере.

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