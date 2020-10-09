Против звезды Голливуда Брэда Питта выдвинули новые обвинения

Об этом пишет издание Page six.

Так, жительница американского Техаса Келли Кристина обвинила популярного актера в мошенничестве и рассказала о романе с Брэдом.

По словам женщины, она заплатила Брэду Питту $40 тысяч за посещение мероприятий, организацией которых занималась она для благотворительного фонда Make It Right Foundation.

Жительница Техаса уверяет, что звезда Голливуда нарушил договор и теперь требует от него $100 тысяч в качестве компенсации.

Более того, как рассказывает Келли Кристина, во время подготовки к мероприятиям у них с Брэдом Питтом якобы завязались романтические отношения. Звезда Голливуда якобы даже сделал ей предложение, но потом "исчез" с $40 тысячами.

«Это печальный случай, когда кто-то стал жертвой интернет-аферы со звездами, которая не имела ничего общего с реальной знаменитостью», — отреагировали на громкие обвинения адвокаты Брэда Питта.

Сама же Келли Кристина утверждает, что ее "кинул" лично Брэд Питт и намерена добиться успеха в суде.

Стоит отметить, что Брэд Питт знаком с моделью Николь Потуральски, которой приписывают роман со звездой Голливуда, около года.

Оба впервые встретились на вечеринке после премьеры его фильма "Однажды в... Голливуде" в августе 2019-го в Берлине, где тогда жила модель.

Но Питта не волнует, что думает о нем бывшая. Тем более артист знал, какую реакцию его отношения с моделью вызовут у бывшей супруги. По словам артиста, он уже был готов к гневу и негодованию экс-возлюбленной.

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