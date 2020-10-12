Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в незвичайній позі

На фото зірка була в червоному костюмі і зібрала волосся в хвіст. Анастасія здалася у пальми, ставши на руки і закинувши ноги на стовбур дерева. Красуня спокусливо вигнулася і закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Починаємо новий тиждень правильно", - написала красуня під фото

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Правильно починати треба з фотки в купальнику!)", прекрасна, привіт з Мексики", " завжди у формі. Браво", "Настя, добра тобі, удачі тобі", "ідеальний ракурс", "на заздрість Волочковій".

Повідомлялося, що колишня солістка жіночої групи Nikita Анастасія Кумейко вирушила відпочивати в Єгипет і закидала мережу пляжними фото.

Однією з останніх публікацій, що з'явилася в її Instagram стала фотографія, де Анастасія попозувала в чорному купальнику на березі Червоного моря.

Ми писали, що колишня солістка жіночої групи Nikita Анастасія Кумейко захопила новим образом на фото.

Так, на одному з останніх знімків, артистка вирішила показати своїм шанувальникам кадр, зроблений під час зйомок її нового кліпу.

Анастасія в білій сукні пірнула у воду, зображуючи, по всій видимості, русалку.

Нагадавши, екс-Nikita похвалилася розтяжкою прямо під душем, закинувши ногу вище голови

А ще Politeka писала, що гаряча екс-Nikita в бікіні блиснула розкішними формами на відпочинку в Єгипті

Також Politeka повідомляла, що екс-Nikita спокусила ідеальним тілом, вигнувшись до непристойності в купальнику



