Экс-участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась безупречной фигурой во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Если бы Васнецов писал картины в наше время, то “Нана на камне” выглядела бы так», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке красотка позирует в крохотном купальнике, эффектно изогнувшись на камеру. Благодаря этому в кадр попала безупречная фигура знаменитости, которую высоко оценили ее поклонники.

«Красивая фигура очень при очень», «и это шедевр», «повезло камню», «это настоящий огонь», - пишут они.

Как сообщалось до этого, Кумейко похвасталась невероятными изгибами во время прогулки.

Так, кадры знаменитость опубликовала у себя в Сторис: на них знаменитость прогуливается в красном наряде с декольте, показывая с разных ракурсов идеальные изгибы.

Кумейко поднимает телефон и улыбается в кадр, демонстрируя подписчикам безупречную улыбку.

Обратим внимание, что фанатов она лишила возможности что-либо сказать, опубликовав кадры в Стори, а не на основной странице.

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