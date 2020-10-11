Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя и рассказала о наслаждении

На фото Кумейко стояла на деревянном мосту в леопардовом купальнике и очках. Звезда задрала одну ножку и развернулась боком, демонстрируя не только идеальные ножки, но и пятую точку. На втором кадра Анастасия уже стояла под душем на фоне солнца. Звезда задрала ногу выше головы а после этого провела рукой по лицу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Остановись в одном, наслаждайся в двух", - написала Анастасия.

Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Ух, леопардица", "Фотка бомба, не хватает шляпки", "Эти пушки", "Дорогая", "бомбезная", "Это слишком красиво", "Какая горячая булочка", "Всегда без лишних комментариев", "Богиня женственности, ну очень красивая", "Супер-ноги".

Сообщалось, что бывшая солистка женской группы Nikita Анастасия Кумейко отправилась отдыхать в Египет и забросала сеть пляжными фото.

Одной их последних публикаций, появившейся в ее Инстаграм стала фотография, где Анастасия попозировала в черном купальнике на берегу Красного моря.

Напомним, горячая экс-Nikita в бикини сверкнула роскошными формами на отдыхе в Египте

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