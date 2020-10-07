Украинская Dj и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась роскошной фигурой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«На море посмотрели и хватит. Впереди еще две съемки, чек и концерт», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кумейко позирует в красном наряде с декольте, эффектно демонстрируя пышные формы во всей красе. Знаменитость поднимает телефон на камеру, показывая идеальный вид сзади, а также свою роскошную улыбку.

Однако, поклонники Кумейко не могли что-либо сказать, ведь кадрами красотка поделилась у себя в Сторис.

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Артистка нарядилась в черное облегающие платье с глубоким декольте и кокетливым вырезом на ноге. Поверх его Анастасия набросила лиловый пиджак, который расстегнула. Певица зажигательно двигалась перед камерой, соблазнительно виляла бедрами, трусила своим бюстом и поднимала ноги, а также причмокивала ярко накрашенными губами.

Всё это происходило на фоне холодильника ее кухни.

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