Український артист і зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач розчулив зворушливим знімком

Як передає Рoliteka.net, миле фто з'явилося на офіційній сторінці Кварталу 95 в Instagram.

На знімку зображений Юрій Ткач, який міцно б'німает собачку породи такса.

При цьому багато хто звернув увагу на те, як артист і вихованець схожі, особливо їхні очі. Крім того в мережі висловили побоювання, чи не занадто сильно Ткач стиснув в обіймах собачку.

"У собачки очі, як у Господаря", "по очах собачки видно, що міцно обійняли", "у собаки зараз очі випадуть, так сильно притиснув її", "яка щира любов між вами!) Так тримати!!!", "Собака думає: за що?", "До чого ж чарівний чоловік!", "Юра не видавлюй соки з собаки", " схожість феноменальна!!", "Схожі«,» Ви супер, а з собачкою один погляд😃«, " до чого ж ви схожі!", "Юра, задушиш собачку», «такі класні обидва», «мені здається, собака в шоці», "Собака схожа на господаря, або навпаки", - пишуть в мережі.

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