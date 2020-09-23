Популярный украинский артист Юрий Ткач из «Квартала 95» похвастался семейными развлечениями на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Тупо час времени потратили на это. Виктория сказала, что это будет круто. Что скажете?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно, как Ткач с красавицей-дочерью и женой. Вся семья участвует во флешмобе, в ходе которого нужно «мгновенно» переодеться, показавшись во всей красе. Это стало причинной бурных комментариев со стороны поклонников знаменитости.

«Так выглядит счастье», «Юрчик показывает танец живота», «круто», «красивые, не зря тратили время, по -семейному круто, молодцы», «вы кайфовые», «молодцы, так держать», «молодец». – пишет пользователи.

До этого мы рассказывали, что 36-летний украинский артист Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", порадовал поклонников свежим семейным фото

Комик опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором позирует рядом с супругой Викторией. Парочка предстала крупным планом - невозможно не заметить удивительного сходства между ними, более того, кажется, что они даже одинаково выпучили глаза.

Виктория ухватилась пальцами за подбородок мужа, будто бы "растягивая" его в улыбке, при этом сама также кривлялась на камеру.

Напомним, Кошевого из «Квартал 95» застукали с Ткачом в гримерке, вид впечатляет.

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из «Квартал 95» удивил выходкой на съемках.

Также Politeka писала, что радостный Ткач из «Квартал 95» показал, как развлекается с двумя красотками.