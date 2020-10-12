Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, підкорила формами в міні-бікіні

Модель регулярно радує шанувальників своїми пружними видами в бікіні на пляжі, пише Politeka.net. Так, красуня вирішила опублікувати фото, на яких з вигідних ракурсів показує свої достоїнства під час купання.

Амбросіо опублікувала знімки у своєму Instagram, підписавши: "Щасливе місце назавжди".

Модель на першому кадрі зайшла у воду, вона підняла підборіддя і посміхнулася. Її очі прикривали сонячні окуляри. Видно, що красуня щаслива тут перебувати.

На іншому фото Приголомшлива Алессандра позувала, стоячи спиною до камери.

Модель показала пружні сідниці в маленькому бікіні. Також від стрункої талії не можна відірватися.

За 15 годин пост зібрав понад 90 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачів мережі захопилися фігурою, адже так не скажеш, що модель - мати двох чарівних дітей.

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо сяяла у крихітному купальнику на тонких зав'язках. Трикутна тканина виділила апетитні принади, трохи піднявши і обтягнувши їх.

Зірка приспустила світлу накидку з плечей, що надавало образу пікантності. Завершили образ різні аксесуари, в тому числі головний убір.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо позувала в купальнику і довгих літніх брюках.

Модель позувала в кріслі-коконі в різних позах. Зірка була в ліфчику від купальнику, лямки якого впивалися в тіло під вагою красивого бюста. Кокетливий виріз посередині грудей з бантиком - надавали образу пікантності.

Нагадаємо, що модель Алессандра Амбросіо в пікантному купальнику подражнила апетитними вигинами: "Русалка!".

Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо в крихітному бікіні спокусила пружним тілом: від виду захоплює дух.

Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо подражнила соковитими вигинами, задерши руки в мікроскопічному купальнику: "яскравіше сонця!».