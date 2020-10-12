Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, поділилася яскравим фото зі стильним образом

Модель постійно вражає образами, які приміряє для виходу в світ. Дівчина кожен раз вибирає новий одяг, при цьому незмінно робить акцент на своїй фігурі завдяки глибоким декольте, обтягує на талії кофтинки і досить вузьким спідницям з вирізами на стегнах.

Так як Бахарі працює з одягом і рекламним просуванням дизайнерської продукції, вона вибирає кожен раз щось нове. Чорний короткий топ з шнурівкою на бюсті і обтягуюча міні-спідниця дуже вигідно показали параметри моделі з нового ракурсу.

Стильна брюнетка давно знає, як привернути увагу, тому позувала вона без ліфчика, якого не видно під шнурівкою топа. Ось як реагують в мережі на пікантний кадр:

"Можу я одного разу з вами побачитися; любов приковує тебе 🔥; Люблю короткі спідниці На тобі, дитинко, дуже сексуальна @gul_bahari 🔥; знаю, що у вас гарні очі, а ваш сміх - це життя, і ви чудова людина 🙂 💜 завжди посміхайтеся; ваша краса, відданість справі і любов, яку ви відчуваєте до оточуючих, змушують вас сяяти. Сподіваюся, сьогодні ви відчуваєте себе розпещеними і оціненими; достатньо соусу😘 😘 😘❤️; мила дівчина😍; ти виглядаєш красиво; така красива; сексуальна бомба🔥 🔥 🔥 🔥; така красива🔥; такі красиві Повні форми буум😍».

Раніше ми писали, що модель кожен день показує в сторі кадри, на яких веселиться в ресторанах або кафе. В основній стрічці профілю Instagram дівчина рекламує одяг. Щоб при цьому не втрачати аудиторію, Гюль робить акцент на грудях і виставляє ту напоказ в сміливих декольте.

Однак, найбільшу популярність мають фото, зроблені на пляжі або ж вдома. Вся справа в тому, що Бахарі практично не показує себе в бікіні. Тому кожне фото бурхливо обговорюється, і дівчина отримує сотні коментарів. На одному з таких знімків Бахарі позувала в ніжно-рожевому бікіні з акуратними зав'язками і лямками. Дівчина розпустила волосся і завдала на обличчя звичний макіяж з акцентом на пухкі губи.

Як щодо того, щоб трохи відпочити. 👙 » - пише Гюль під кадром.

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