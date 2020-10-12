Відома співачка Ані Лорак порадувала фанатів новими знімками

Як передає Politeka.net, нові фото, які Лорак показала на своїй сторінці в Instagram, викликали справжній фурор.

"Нехай буде хороша погода всередині. Ніжними, добрими словами зігрівається серце", - написала співачка, і опублікувала три фотографії.

Знімки Лорак буквально звели з розуму її фоловерів. На фото вона позує в картатій куртці і капелюшку, а також в смугастій сорочці. Співачку просто засипали компліментами

«Дівчинка-осінь», «Яка красивааааа 😍😍 Я не можу 😍❤️», «Ой, яка лялечка, шкода не червона шапочка 😀 Такий милий і затишний образ, хочеться втекти м роботи і гуляти, гуляти», «О боже 😍😍😍 яка ви красива ☺️🤤 просто вауу😍», «Ух ти яка класна 🤩😍 Доброго дня, Діва!", "Кароліночка чудова красуня❤️", " ікона стилю", " яка красива і стильна! 😍 😘 Улюблена лялечка! Мій ангел!", "Як вам йде цей образ! 🔥 Виглядаєте на цілих 18", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, раніше Лорак сама зізнавалася, що поправилася і також розповідала, що села на сувору дієту, щоб це виправити. На нових фото вже можна помітити перші результати.

Нагадаємо, Лорак приховала розповнілу фігуру під глянцевим плащем: "Сумно, сумно, але..."

Як повідомляла Politeka, екс-кохана колишнього цивільного чоловіка Ані Лорак перервала мовчання:"це була гра".

Також Politeka писала, що розповніла Лорак виставила напоказ свої принади в ефектному декольте: "форми богині".