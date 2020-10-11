Знаменитая украинская певица Ани Лорак покаказала новый осенний образ во время прогулки

В последнее время артистка все реже дает интервью, меньше выступает и светится на публике из-за карантина. После того, как певица также заявила об отношениях с молодым саунд-продюсером Егором Глебом, о личной жизни звезда также не говорит. Массовая критика в сети вынудила скрыть Каролину и это.

Тем не менее, в Инстаграм звезда с радостью делится фото из отдыха, прогулок и фотосессий. Один из кадров появился и на фан-аккаунте Каролины. Так, Лорак решила похвастаться новым образом. Девушка предстала в лосинах и черной шелковой блузке. Наряд дополнили ботильоны с квадратным мысом, которые в тренде в этом сезоне. Глянцевый плащ стал изюминкой ее образа, поэтому новое фото и было представлено на фан-аккаунте с акцентом на него. Таким образом Каролина удачно скрыла располневшую фигуру, о проблемах с которой рассказала после карантина.

«Супер супер ❤️; ... Привет. Да, красиво ... . Немного, печально, грустно иной раз, на душе бывает ... . Но это и хорошо, по своему ... . Помогает оценить Всю ценность и прелесть жизни, набраться сил, перед долгой дорогой, в зиму ... . А кому и за более далекие горизонты ... . Всего хорошего Ани Лорак. Приятных впечатлений. Прохожий; для меня весна...); Ани, думаю ты права. О осень я люблю, опавшая листва прозрачным воздухе засыпающую природу. 💕♥️💝💋🍁🍂🍃; Ани, привет дорогая! Ты восхищение всей моей жизни! Не смотря на расстояние, обнимаю тебя и💋успехов тебе 💕♥️💝🍁🍂🍃», - написали фанаты.

Певица не так давно рассказала, что заметно поправилась на карантине. После этого звезда начала активно худеть, заниматься собой и села на диету. Много раз Каролина отмечала, что чувствует себя некомфортно без концертов, будто она лишена голоса. А дома в утешение всегда была еда, поэтому по вечерам она часто перекусывала и сорвалась.

Теперь артистка приводит себя в порядок, а редкие и не постановочные селфи поражают сеть своим видом. Дело в том, что каждый раз Каролине удается показать новую себя. Многие отмечают, что на некоторых кадрах звезда то худее, то стройнее.

В красной кофте во время поездки на машине звезда также показала фигуру во всей красе.

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