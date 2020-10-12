Известный украинский продюсер Юрий Фалеса, который в свое время стал первым мужчиной Ани Лорак (тогда еще Каролины Куек), а также ее гражданским мужем, помимо знаменитости имел отношения с Микой Ньютон и Марией Гойя

Как сообщает Politeka, недавно Мария дала интервью программе "ЖВЛ", в которой подробно рассказала о жизни с продюссером.

Так, по ее словам, певица и продюсер всех обманули, заявив, что находятся в фициальном браке – они так и не расписались.

"Это был, наверное, инфоповод неправильный со стороны кампании. На сегодняшний день он неправильно сказался на моей карьере. Потому что основной удар должен быть на музыку, а не на отношения с продюсером. Не приняла его предложение. Может, он меня любил когда-то как артистку, как женщину. Я это чувствовала. Но у меня в отношении его в такого не было. Но я как-то втянулась в эту игру. Мне даже понравилось. Думаю — Боже, так классно", – призналась певица.

Кроме того, девушка утверждает, что начала сотрудничать с Фалесой после того, как тот расстался с певицей Микой Ньютон, которая не захотела продлевать с Фалесой контракт, решив заодно отсудить у того зарплату за годы их совместной работы и псевдоним впридачу.

"Он был в колоссальных долгах, мы начинали не только с нуля, мы начинали с минуса. Не было даже возможности заправить машину. Были очень тяжелые времена. Развенчаю миф, что пришла девочка молоденькая к продюсеру... Нет, это сказки», – рассказала Гойя.

Фалеса разошелся с певицей осенью 2015 года, причиной стал, по заверению Марии, конфликт на почве финансов.

"Я приехала из Китая, заработала какие-то деньги, мне сказали – ты не поделилась. Не поделилась я тремя тысячами долларов», – заявила певица, добавив, что точку в их отношениях поставил Юрий Фалеса.

Ранее мы писали, что очень долгое время Фалеса состоял с Каролиной (настоящее имя Ани Лорак) в гражданском браке, пока был ее наставником. Также известно, что мужчина был старше певицы на 18 лет. Пара прожила под одной крыше около 9 лет, а познакомился Юрий Фалеса с юной Каролиной, когда ей было всего 13 лет.

Продюсер положил глаз на девочку во время песенного конкурса, когда был членом жюри. В интервью одному изданию он откровенно признался, что между ними была сумасшедшая и взаимно поглощающая любовь. Как он выразился: «Цунами любви!».

«Ани Лорак такая женщина, которой изменять нельзя – ведь это Ани Лорак!», - трепетно рассказал продюсер.

Однако сама певица верностью не отличалась. В какой-то момент она влюбилась в известного украинского футболиста Сергея Реброва, что стало причиной разрыва между супругами.

Новая избранница турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, экс-мужа Ани Лорак похвасталась стильным образом. Как известно, после расставания с украинской знаменитостью Ани Лорак Мурат обзавелся новой пассией. Сейчас бизнесмен состоит в отношениях с девушкой по имени Лилия, которая работает визажистом, и она из Киева. Девушка является активным пользователей Инстаграм, где регулярно выкладывает снимки, на которых старается эффектно позировать на всех фото и показывать себя в стильных образах.

Так, Лилия решила похвастаться новым головным убором, который купила на днях – небольшой шляпкой кофейного цвета. На фото девушка позировала за рулем автомобиля. Одета она была в повседневный стиль – джинсы, белую трикотажную блузку с глубоким вырезом, а поверх набросила черную кожаную куртку.

Стоит напомнить, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году, в браке у них родилась дочь София. Счастье оказалось недолговечным: пара развелась в прошлом году после публикации доказательств разгульной жизни мужчины и громкого скандала.

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