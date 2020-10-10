Помолодевшая певица Ани Лорак показала стильный образ во время деловой поездки

Певица не так давно рассказала, что заметно поправилась на карантине. После этого звезда начала активно худеть, заниматься собой и села на диету. Много раз Каролина отмечала, что чувствует себя некомфортно без концертов, будто она лишена голоса. А дома в утешение всегда была еда, поэтому по вечерам она часто перекусывала и сорвалась.

Теперь артистка приводит себя в порядок, а редкие и не постановочные селфи поражают сеть своим видом. Дело в том, что каждый раз Каролине удается показать новую себя. Многие отмечают, что на некоторых кадрах звезда то худее, то стройнее.

В красной кофте во время поездки на машине звезда также показала фигуру во всей красе.

«Перемены это к лучшему😍 Иногда страшно сделать шаг вперёд,но когда представляешь какую дорогу уже прошёл,то открывается второе дыхание🦋» - сказано на странице фан-аккаунта звезды. Многие восхитились ее образом, назвав красоткой в любом ее образе и что у нее формы богини, как бы она не поправлялась или худела.

Ранее мы также писали, что после того, как Каролина отдохнула за границей вместе с дочерью, она приступила к работе и начала приводить себя в порядок после затяжного отдыха. Как оказалось, впервые за долгое время из-за карантина, артистка даст концерт.

Специально по этому поводу звезда опубликовала в разделе Стори в Инстаграм небольшой ролик, который сняла для фанатов. Позируя перед зеркалом, загорелая певица устроила небольшую распевку. Также Лорак показала наряд, в котором намерена удивлять концертной программой.

Как и всегда,она использовала классическое платье с блестками. Однако больше всего внимание привлекает мимика знаменитости, которая выглядит несколько неестественно, что видно на представленных кадрах.

После уколов красоты, фанаты, к слову, массово отмечают, что артистка перестаралась и теперь ее лицо выглядит не естественно, называя это явным перебором. При этом также заметно, что Лорак увеличила губы и регулярно посещает косметолога, чтобы "освежиться".

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