В соцсетях появилось интересное архивное фото украинской певицы Ани Лорак, которая живет и работает в России

Об этом информирует Politeka со ссылкой на одну из фан-страниц знаменитости в Интсаграм.

Так, на снимке изображены 18-летняя Каролина, которая очень скоро станет самой молодой в истории народной артисткой Украины, которая сидит рядом со своей мамой Жанной.

Мама и дочь обнимаются, на их лицах – счастливые улибки, невооруженным глазом заметно сходство лиц женщины и девушки.

На снимке есть некоторая странность – мать Ани Лорак сидит в футболке с коротким рукавом, сама певица – в теплом зимнем свитере. Можно предположить, что фотография сделана сразу после того, как знаменитость приехала в гости к своей родительнице, а дело было зимой.

"Всегда приятно, когда тебя обнимает мама — неважно, сколько тебе лет", – сказано в подписи к фото.

Поклонники по разному отреагировали на это фото, некоторые – положительно, другие упрекают маму Ани Лорак за то, что та в свое время отдала дочь в интернат.

"Мама как ребёнок ))) Лапушка!!!Мамина любовь и мамины мечты творят настоящие чудеса...А что еще впереди? Еще лучше и невероятнее... Так она в интернате выросла. Какая мама??? Паскуда.віддала доцю в інтернат.а після усміхається? На маму похожа", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что известная украинская певица Ани Лорак показала себя и свою маму. На фото Лорак была в красном платье и с поясом на талии. Образ Каролина дополнила серьгами, а волосы оставила распущенными. Рядом стояла мама певицы - Жанна. Она была одета в черное платье, а образ дополнила большими бусами.

"Спасибо нашим мамочкам за жизнь. Быть мамой – это большой труд! Будьте здоровы и любимы, наши Ангелы-Хранители! С Днём Матери!", - написала Лорак.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"С праздником вас Каролина", "Очень красивые, С Днём матери!", "Спасибо вашей маме за такую дочь. Здоровья вам и долгих лет жизни", "У вас такие красивые и добрые глаза. Долгих лет жизни Вашей маме и здоровья", "Какие красивые! С Днём Матери, Каролин!", "Гены берут свое".

Отметим, что Лорак некоторое время жила в интернате. У матери Каролины не было денег и она отдала среднего сына и будущую певицу в детдом.

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, рассказала о планах в Украине. По ее словам, она хочет в ближайшем будущем сделать тур по Украине. При этом она добавила, что приезжает на родину довольно часто, ведь здесь живет ее семья.

"Я бываю в Украине достаточно часто и каждый раз получаю невероятное удовольствие, потому что здесь живет моя семья, родители, братья, много близких друзей", - рассказала певица в одном из интервью.

Напомним, Ани Лорак состоит в особой связи с Лазаревым еще с детства, признание певицы.

Как сообщала Politeka, экс-жена молодого любовника Ани Лорак переживает новую драму.

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