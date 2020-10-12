Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе, здивувавши сміливістю

На фото красуня позувала в чорних штанях, топі і сорочці, яка була розстебнута. Модель сиділа на чомусь, влаштувавшись поруч з синтезатором. Волосся у Кім було розпущеним, а погляд зірка відвела від об'єктива камери. Кадр був досить сміливим і навіть пікантним, так і хочеться сказати: "Східна принцеса, найкраща крихітка". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"ID. ASIA", - була підписана великими літерами публікація в Instagram.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фотографією, адже кадр опинився в сторіс Instagram, де таких функцій немає.

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала натуральну красу.

На домашньому Селфі Кім також вдалося захопити природною красою. З розпущеним хвилястим волоссям і в простому білому топіку в своїй спальні вона виглядала дуже привабливо.

Ми писали, що відома модель Кім Лі блиснула соковитими формами.

На одному з недавніх фото Кім Лі зробила спекотне селфі в маєчці на тонких бретельках. Модель піднесла камеру до себе ближче, трохи стиснувши груди, які підстрибнули в глибокому вирізі. Завершили образ прикраси.

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