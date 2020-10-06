Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, показала грудь в белье 

Звезда нередко хвастается формами в разных смелых нарядах, сообщает Politeka.net. В этот раз Ким опубликовала в сториз Инстаграм горячие кадры. 

На маленьких видео модель, которая также является диджейкой и пианисткой, сняла себя рядом с музыкальными инструментами. 

Знаменитость предстала перед синтезатором, снимая себя в зеркало. Модель надела черный лифчик, хорошо подчеркнувший ее пышную грудь. Золотые украшения дополнили образ и придали ярких акцентов. 

Модель распустила длинные волнистые волосы и подчеркнула разрез глаз идеальными черными стрелками - хороша до невыносимости. 

Популярные статьи сейчас

Похудевшая Каменских спустила платье, удивив размерами бюста в горчичном бикини: «Афродита»

Неугомонная Асмус после развода с Харламовым ошеломила провокационным видом: "А без одежды краше"

Родившая от старика-Петросяна молодая помощница не выдержала публичной порки: "Зашкаливает от таких..."

Брежнева устала молчать и выдала правду об изменах Меладзе: "Погуливать с Эрикой... спасибо, открыли глаза"
Показать еще

На другом фото модель была в черном лифчике, из которого выпрыгивала грудь. При этом звезда специально показала столь пышные прелести в белье, ведь она спустила рубашку. 

Также идеальная Ким Ли позировала в брюках-клеш. 

Фото не собрали много лайков и комментариев  в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности. 

Напомним, Ким Ли предстала в черном топике, короткая длина которого позволила оценить стройность талии и упругость животика. 

Внизу топ подскочил на толстой резинке с русскими надписями.

Также Ким Ли надела красивую оранжевую мини-юбку с пикантной молнией посередине. 

Ранее сообщалось, что Ким Ли показалась в блестящем белье, стоя у стены с надписями, которые подсвечивались. Волосы у модели были распущены, а сама красавица смотрела прямо в объектив камеры. Девушка без стыда показывала свои идеальные изгибы и пятую точку, стоя в профиль к фотографу. 

Напомним, корейская Кардашьян в атласном белье опустилась на колени

А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян задрала платье и потрясла красотами в образе хищницы

А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян без белья и стыда погрешила перед зеркалом