Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, показала грудь в белье

Звезда нередко хвастается формами в разных смелых нарядах, сообщает Politeka.net. В этот раз Ким опубликовала в сториз Инстаграм горячие кадры.

На маленьких видео модель, которая также является диджейкой и пианисткой, сняла себя рядом с музыкальными инструментами.

Знаменитость предстала перед синтезатором, снимая себя в зеркало. Модель надела черный лифчик, хорошо подчеркнувший ее пышную грудь. Золотые украшения дополнили образ и придали ярких акцентов.

Модель распустила длинные волнистые волосы и подчеркнула разрез глаз идеальными черными стрелками - хороша до невыносимости.

На другом фото модель была в черном лифчике, из которого выпрыгивала грудь. При этом звезда специально показала столь пышные прелести в белье, ведь она спустила рубашку.

Также идеальная Ким Ли позировала в брюках-клеш.

Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности.

Напомним, Ким Ли предстала в черном топике, короткая длина которого позволила оценить стройность талии и упругость животика.

Внизу топ подскочил на толстой резинке с русскими надписями.

Также Ким Ли надела красивую оранжевую мини-юбку с пикантной молнией посередине.

Ранее сообщалось, что Ким Ли показалась в блестящем белье, стоя у стены с надписями, которые подсвечивались. Волосы у модели были распущены, а сама красавица смотрела прямо в объектив камеры. Девушка без стыда показывала свои идеальные изгибы и пятую точку, стоя в профиль к фотографу.

Напомним, корейская Кардашьян в атласном белье опустилась на колени

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