Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала себе в незвичайному спокусливому образі

На кадрах Ебі позувала в пухнастому прозорому халаті. Зірка не закрила ним тіло, а білизну вирішила не надягати, тому можна побачити пишні груди Ретчфорд. Модель без сорому демонструвала себе, доповнивши образ ефектною зачіскою. Фото вийшло дуже цікавим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Думаю, була однією з наших перших гламурних Ебі Ретчфорд", - підписана фотографія.

Фанати не ставили під кадром лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "прискорює серце, лиходійка".

Повідомлялося, що одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд показала пікантну фотосесію.

Ебі приміряла одну зі своїх улюблених речей – чорну шубку, яку одягла прямо на голе тіло.

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Блискуче плаття мало незвичайний крій. Тонка тканина прикрила груди без білизни. Спокусливе декольте приваблювало погляд. Бюст спокусливо випирав.

Наряд тримався на тонких ланцюжках, що скріплюються на потилиці. А ззаду спина і сідниці були повністю оголеними.

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