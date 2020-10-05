Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала идеальный образ в бирюзовых кружевах

Эби стала знаменитой после того, как начала работать с онлайн-магазинами одежды и участвовать в рекламе белья. Девушка с длинными темными локонами и эффектной внешностью привлекает внимание поклонников тем, что ее не сравнивают с другими фитнес-моделями или моделями, также рекламирующими одежду.

Эби старается показывать в профиле лишь самые жаркие кадры со съемок, причем дважды в одинаковых образах она не появляется. На фан-аккаунтах публикуют также и другие образы звезды. К примеру, фото с Эби в бирюзовых тонких кружевах получило сотни комментариев, ведь девушка выглядела очень пикантно.

Вот как реагируют фанаты на кадр модели в белье из сеточки и вышивки на тонких лямках:

«Ооооо, ты выглядишь очень мило и очень красиво; Большие tite; Злая будто, но ты выглядишь очень эффектно и очень красиво 😌😊; Ты как клубника на летнем Эвел Эвелин; Зеленая мечта ❤️Подается завтрак; Боже милостивый🔥🔥🔥; Ммммм мне нравится, серьезная детка; Оууууу, ты выглядишь очень эффектно и очень потрясающе; на зависть каждой женщине; Чистая красота; Дай мне девушку такую; Великолепно 😍😍; Боже, потрясающе».

До того, как стать популярной в сети Эби была простой официанткой и много раз меняла работу, пока искала себя. После того, как она поняла, что ее внешность довольно необычна, девушка начала менять свой стиль и довольно быстро ее заметили. Теперь Эби покоряет сеть самыми горячими фото с рекламы белья.

К примеру, в белом кружевном образе с аккуратной вышивкой на тонких лямках и с мокрыми волосами она выглядела очень соблазнительно. Некоторые пользователи посчитали это одним из лучших образов Рэтчфорд:

«Ты не сможешь разрушить мою жизнь, если бы ты была в ней, лучший дерзкий образ, только кружева, класс; Красота нижнего белья; Www perfekt mmm forte ❤️Ха! Ваша картинка великолепна !! лол; Ты ангел. Я люблю тебя; Это красивое тело, ваша жизнь не будет прежней😍😍❤️❤️🔥🔥; Красиво 😘😍; Фантастическая женщина с прекрасным телом; Великолепный образ; моя жизнь уже испорчена, но с тобой намного лучше».

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"