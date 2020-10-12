Настя Каменських з'явилася в новому випуску "Танців з зірками" як третя ведуча шоу

При цьому багатьох збентежив зовнішній вигляд артистки. В тісному платті у неї досить виразно проглядався кругленький животик.

У мережі Каменських запідозрили у вагітності, і навіть почали вітати.

"Вагітна Настя, вітаємо», «кажуть, що НК вагітна», "мені одному здається, що вона вагітна, або поправилася", - пишуть на її сторінці.

У той же час інші впевнені, що вся справа в невдало підібраному платті.

"Це все плаття візуально додає широти", "так, воно ж паєтками обшите, тому візуально повнить, але все одно гарне плаття», «стилісту потрібно догану зробити, вона на відкритті зірки іменний була менше у верхньому одязі, а тут камера додала візуально і фасон сукні посилив картину, але все одно її чарівність не перемогти невдалим платтям», - пишуть в коментарях.

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