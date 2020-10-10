Украинская певица Настя Каменских очаровала образом

Как передает Politeka.net, новые кадры знаменитость опубликовала на своей страничке Instagram.

"Поцелуй "впереди выходные" от меня к вам", - игриво сообщила Настя в подписи к видео.



На опубликованных кадрах певица появилась в полной боевой раскраске: яркий макияж и шикарные волосы просто очаровали ее поклонников, а обещанный поцелуй сразил всем наповал.

Подписчики Анастасии остались довольными постом и отблагодарили сотнями лайков и восторженных комментариев

"Какой красивый цвет волос", "Настя ты просто бомба, фантастика", "А что за оттенок волос?", "Настя ну ты как всегда на высоте!", "Боже как она прекрасна", - писали под постом Каменских.





