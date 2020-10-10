Украинская певица Настя Каменских очаровала образом
Как передает Politeka.net, новые кадры знаменитость опубликовала на своей страничке Instagram.
"Поцелуй "впереди выходные" от меня к вам", - игриво сообщила Настя в подписи к видео.
На опубликованных кадрах певица появилась в полной боевой раскраске: яркий макияж и шикарные волосы просто очаровали ее поклонников, а обещанный поцелуй сразил всем наповал.
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Подписчики Анастасии остались довольными постом и отблагодарили сотнями лайков и восторженных комментариев
"Какой красивый цвет волос", "Настя ты просто бомба, фантастика", "А что за оттенок волос?", "Настя ну ты как всегда на высоте!", "Боже как она прекрасна", - писали под постом Каменских.
Ранее Каменских позировала на фото в приспущенном платье и бикини горчичного цвета, прикрыв при этом глаза очками. Поклонники пришли в настоящий «бум» от увиденного.
Напомним, Настя Каменских в полупрозрачном бикини похвасталась бюстом, а зря: "Опять откушалась".
Как сообщала Politeka, счастливая Каменских похвасталась новым достижением: «Фигурка у нее, несмотря на талант…».
Также Politeka писала, что игривая Каменских посветила красотой, распахнув халат на голом теле: «Сеньорита на высоте».