Настя Каменских получила собственную золотую звезду и поделилась яркими кадрами торжественного события

Популярная украинская певица стала счастливой обладательницей собственной звезды на «Площади звезд» в Киеве. Она поделилась снимками с этого события в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Для меня это – символ внимания и любви моих поклонников – всех, кто слушает, поддерживает и верит! Я безумно рада, что мое творчество находит отклик в ваших сердцах. Это большая и главная ценность, которая мотивирует и вдохновляет творить, создавая новые классные и полезные проекты. Идти вперед!», - написала Каменских.

Она поблагодарила свою команду и фанатов за поддержку и помощь.

Настя также опубликовала фотографии, на которых можно увидеть, как она позирует рядом со своей звездой, а затем участвует в ее торжественном открытии. Отметим, что звезда появилась на церемонии в темных джинсах в обтяжку, бежевом топе и стильном коричневом пальто.

Поклонники певицы вовсю поздравляют ее с новым достижением.

«От всей души поздравляю Настя, это заслуженно», «Настюша ты этого заслужила ты большая молодец», «Дальше только больше», «Но фигурка у ней, не смотря на её талант бомба!», «Огогошечки, это здорово, я поздравляю вас! У вас прекрасный голос и просто неограниченный талант!», - пишут люди.

Напомним, игривая Каменских в прозрачном наряде публично флиртовала с поклонниками: "Жаль, что я не Потап".

Как сообщала Politeka, игривая Каменских посветила красотой, распахнув халат на голом теле: «Сеньорита на высоте».

Также Politeka писала, что похудевшую Каменских пристыдили за неопрятный вид: "Больше без макияжа не появляйся".