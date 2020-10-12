Відома телеведуча Настя Ивлеева, зірка "Орла і Решки", вразила видом до чергового перетворення

Знаменита телеведуча є однією з тих знаменитостей, що не бояться перетворень, експериментів з образами і різких змін іміджу. Не так давно Настя вразила зміною зачіски і кольору волосся. Дівчина вже встигла здивувати образами зі світлими, темними, каштановими, зеленими і навіть рожевими волоссям. Востаннє телеведуча показала, як виглядає з бірюзовим кольором волосся.

Дружина Елджея з'явилася на одному фото, представленому на фан-акаунті в абсолютно новому образі. При цьому не тільки колір волосся привертає увагу. Масивні черевики, шкіряні штани зі зміїним принтом і куртка-косуха перетворили дівчину на справжню бунтарку-рокерсу.

На фото Настя зображена з блакитним волоссям, укладеним легкими хвилями, своєму зухвалому вигляді і позуючи поруч з миловидною прихильницею. Сміливий б'юті-образ доповнив яскравий макіяж з акцентом на очі.

Однак, в мережі даний образ Насті зовсім не припав до душі фанатам. Зараз дівчина ходить зі світлим волоссям, тому архівний кадр викликав ажіотаж. Багато хто заявив, що такий образ Івлєєвої категорично не йде:

"Емае. У 30 бути клоунесою це днище; у неї стиль як у глюкози; 😓 печаль яка ...фріковатлсть Елджея заразна чекаємо лінзи і тату на обличчі️️; як ніби з мультфільму😃; дівчина схожа на колишню солістку срібла; поверніть ту Настю🤦♀️🤦♀️🤦♀️; скільки Настя, їй заплатила?; Анастасія, у Вас, все в порядку?; Чудо в пір'ї!🤪 ; Те саме почуття коли фанатка виглядає охайніше і красивіше Ивлеевой; схожа на Глюкозу зі старих мультяшних кліпів👏 😍; Настя, звичайно ти себе понівечила️️; що сталося з Настею? Не приємно дивитися на неї останнім часом; як кіборг виглядає блооо😂"»

Раніше ми також писали, що Настя є популярним блогером і всі її фото бурхливо обговорюються фанатами, щоб розділити частину свого контенту, не так давно телеведуча завела ще один аккаунт в Instagram, де почала публікувати дещо інші кадри, що відрізняються від звичних. Наприклад, нещодавно зірка взяла участь у зйомці, заради якої змінила стиль.

Телеведуча блиснула фігурою відразу в трьох образах, які нагадали всім 2000 роки, а ретро-обробка кадрів лише посилила дане враження. Прості блузки з принтами, топи і короткі спідниці з чобітьми на шпильці – все це підкреслило індивідуальність Насті, але у багатьох також викликало обурення через зміну стилю.

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