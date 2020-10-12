Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в незвичайному блискучому образі

На фото Кайлі позує в блискучій рожевій сукні з великим декольте. Красуня зібрала волосся у високий хвіст, а сама дивилася в об'єктив камери. Дівчина взялася руками за свої ноги, роблячи фото ще більш спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дай мені це плаття, божественне", " так красиво :)"," знятий"," буквальна богиня", " Оууу так чудово, чарівно і красиво. Принцеса", "мені потрібен цей фон", " який додаток ви редагуєте, дитинко?".

Повідомлялося, що молодша сестра Кім Кардаш'ян, відома модель Кайлі Дженнер постала в яскравому і спокусливому образі.

Кілька годин тому Кайлі Дженнер запостила в своєму блозі кілька нових фото, на яких приміряла неймовірно спокусливий образ. Кайлі зробила фото в салоні приватного літака.

Ми писали, що популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила формами в костюмі русалочки.

Дані фото були зроблені в минулому році, коли на честь святкування Хеллоуїна, Кайлі вбралася в костюм сексуальної русалочки.

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