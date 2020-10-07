Американская модель и предприниматель Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Чувствую себя мило», - коротко говорится в сообщении.

На снимке Кайли Дженнер позирует в одном тесном бюстгальтере и джинсовых штанах. При этом красотка эффектно схватилась за штаны, подчеркнув упругую грудь. Дополняли образ знаменитости идеальные макияж и прическа.

«Взгляд хищницы», «выглядишь как дикая кошка», «королева», «вау, ты чертовски крутая», «ты украла мой воздух малышка. Его нужно вернуть», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что легендарная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила формами в костюме русалочки

Данные фото были сделаны в прошлом году, когда в честь празднования Хеллоуина, Кайли нарядилась в костюм сексуальной русалочки. Тогда все были впечатлены идеальным образом красотки, видимо, поэтому фанаты решили напомнить о нем.

Звезда надела лифчик в форме ракушек, который идеально сидел на пышной груди и подчеркнул ее. Красивые бусины дополнили лифчик, а также сеточка.

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