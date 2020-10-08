Известная модель Кайли Дженнер показала себя на радость фанатов

На фото красотка показалась в белом топе в виде карманов, которые еле вместили пышную красоту девушки. Дженнер без стыда демонстрировала себя довольно близко к камере. Кайли завязала волосы в хвостики и взялась за них руками. Фото вышло довольно соблазнительным и эффектным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты, включать мать Дженнер, поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Ты потрясающая", "Давайте снова свяжемся", "Королева Кайли Дженнер", "Похожа на куклу", "если вы любите своих иранских фанатов, прикрепите этот комментарий", "Первый x только первый", "Такая красота", "Ух ты, если ты публиковал день много раз, я видел, как у меня начинают болеть глаза", "Первое фото нравится", "она скопировал твой взгляд !!!", "посмотри на мою девушку", "Ее лоб просто оранжевый", "Я знаю, ты можешь снять этот макияж глаз".

Сообщалось, что американская модель и предприниматель Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой в одном белье.

«Чувствую себя мило», - коротко говорится в сообщении.

На снимке Кайли Дженнер позирует в одном тесном бюстгальтере и джинсовых штанах. При этом красотка эффектно схватилась за штаны, подчеркнув упругую грудь.

Напомним, Кайли Дженнер еле вместила свои сочные "персики" в тугой корсет

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