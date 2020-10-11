Известная модель Кайли Дженнер показала себя на радость фанатов

На кадрах Кайли стояла в блестящем платье, взявшись за свою грудь в большом декольте и без белья. Волосы были собраны в высоких хвост, а образ Дженнер дополнила ярким макияжем. Модель сначала поправила прическу, а потом эффектно прошлась по коридору, демонстрируя фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Она такая горячая", - подписал кадры администратор аккаунта в Инстаграм.

Фанаты посмотрели ролик более 2 тысяч раз и написали комментарии:

"Круто", "Это идеально", "Я иду, звоню 17", "она выглядит потрясающе", "Потрясающе, как всегда", "Полная злодейка", "Вкусно, просто невероятная Кайли, невозможно от тебя оторвать взляд", "Просто красавица, одна из лучших моделей современности".

Сообщалось, что Кайли Дженнер в слишком тесном топе сверкнула пышными формами на борту самолета.

Несколько часов назад Кайли Дженнер запостила в своем блоге несколько новых фото, на которых примерила невероятно соблазнительный образ.

Кайли сделала фото в салоне частного самолета.

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