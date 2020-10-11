Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала, себя в образе начальницы

Соответствующие снимки красотка разместила у себя в Инстаграм, пишет Politeka.net

Как известно, Кайли Дженнер всего лишь 23 года и она уже добилась больших высот в жизни. В своем молодом возрасте она уже является моделью, предпринимательницей, светской и медийной личностью.

Также эффектная красотка любить эпатировать публику на своей странице в Инстаграм, где она собрала многомиллионную аудиторию по всему миру ( свыше 197 миллионов людей подписаны на нее).

В это раз Кайли решила показать себя в образе начальницы, однако наряд ее был далек от делового стиля.

Для этого она надела весьма экстравагантный костюм, состоящий из короткой юбки и облегающей кофты, оголенной на одно плечо и завязанной на животе. Ее образ дополнила оранжевая сумочка и яркий макияж на лице.

На снимках Кайли вертелась перед камерой, принимая соблазнительные позы и демонстрируя свою роскошную фигуру во всей красе.

А в подписи знаменитость отметила, что она «самый настоящий босс».

Фолловеры пришли в восторг от нового наряда модели. Они поставили 6 миллионов лайков и забросали Кайли восторженными комментариями, среди которых: «Какая стильная», «Невероятная», «Фото огонь».

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала абсолютно без белья, эффектно присев полубоком на камеру. Глаза знаменитость решила скрыть под очками, а на ее теле были наклейки в виде долларов США.

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