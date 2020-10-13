Модель показала, що їй нема чого соромитися

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) вразила розкішними видами в мікро-бікіні

Зірка - любителька найвідвертіших купальників, які можна собі уявити, передає Politeka.net. Ідеальні форми зірки гідні того, щоб носити настільки сміливі вбрання.

Цього разу модель постала в крихітному рожевому купальнику, і зеленому порео. Сьєнега прикрила найінтимніше крихітними клаптиками тканини. Верх був настільки малий, що ледь утримував неслухняний бюст, злегка підстрибнувши на ньому.

На тонкій талії ідеально сиділо парео в сіточку на круглій застібці. Тканина прекрасно підкреслила стрункість Кассандри, а також дозволила зазирнути на округлі стегна.

Модель вище натягнула бретельки трусиків. Завершували образ різні аксесуари.

Розпущене волосся, легкий макіяж - красуня просто неймовірно хороша.

За 12 годин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато компліментів гарячій брюнетці.

"Ти справжня? Здається, таких не існує", - написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега сиділа в червоній білизні на тонких бретельках. Крихітні клаптики прикрили лише найпотаємніші зони знаменитості.

Маленький купальник обтягнув великі груди і видно, що йому було важко утримувати їх.

Раніше повідомлялося, що Касандра Сьенега позувала в тісному бікіні, ефектно демонструючи розкішну фігуру з різних сторін.

"Купальник був трохи затісним, але я змусила його сидіти на мені ідеально», - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі підтримали зірку, адже дійсно вона виглядала в купальнику неймовірно.

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