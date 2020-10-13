Кожен образ зірки все гарячіше

Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала свою гордість на ліжку

Знаменитість постійно виставляє напоказ свої пружні місця, тим самим заробляючи собі на життя, пише Politeka.net. Модель веде спеціальний сайт, де викладає найвідвертіші фото без цензури.

В Instagram Кортес викладає фото трохи скромніше, щоб її аккаунт не заблокували.

На одному з останніх знімків модель позувала на ліжку, виставивши назад свою п'яту точку.

Кортес була в чорному топіку, який обтягнув її неймовірні форми і в майже невидимих трусиках. Тонкі лямки останніх впивалися в шкіру моделі.

Сьюзі хвалилася пружними, накачаними ніжками, форму яких заробила на тренуваннях.

Модель розпустила довге волосся, а обличчя прикрила телефоном, роблячи селфі в дзеркало.

За дев'ять годин пост зібрав майже 16 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі були захоплені пружними частинами тіла моделі, а також красивою формою її сідниць.

"Вона мені так подобається, що я божеволію", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес потанцювала перед камерою, вона посвітила під час активних рухів своїми грудьми і накачаними сідницями.

Модель була в облягаючому топіку, з якого ледь не вистрибував великий бюст. Красуня нахилилася до камери, ледь не впустивши красивий бюст і надавши кадрам пікантності.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала на четвереньках біля басейну. Сьюзі була в бікіні з мотузочок і білому топі. Волосся у моделі було розпущене, вона дивилася прямо в об'єктив камери. Дівчина без сорому показувала апетитні сідниці і трохи засвітила свій бюст, який ледве містився в наряді.

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