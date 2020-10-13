Відома модель Демі Роуз здалася в сміливому образі і розповіла про свою філософію

На фото Демі позувала в рожевій сукні з поясом на талії. Роуз залишила волосся розпущеним, а рукою задерла знизу наряд трохи. Модель дивилася в об'єктив камери, показуючи всю свою красу у величезному декольте без білизни. На другому кадрі зірка вже ще більше відтягнула вбрання рукою, показуючи, що ховала під ним. Фото вийшли досить спокусливими і сонячними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пройшовши досить далеко, ви зустрінете себе.",- написала зірка під знімком.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Одержимий другою картинкою", "поділися своїми почуттями", "виглядає так чудово", "дуже красиві дівчата коли-небудь", "ви дуже чарівні в цій сукні міс Роуз", "ви ефектна жінка", "я так сильно тебе люблю", "дивовижна солодкість краси", "Супер мадам я люблю тебе".

Повідомлялося, що модель з Великої Британії Демі Роуз похвалилася розкішною фігурою в купальнику.

Так, спершу красуня позує в купальнику, демонструючи ідеальний ракурс зверху. При цьому знаменитість посилає повітряний поцілунок своїм шанувальникам.

"Привіт" - коротко йдеться в підписі.

Нагадавши, Демі Роуз насилу впихнула цукрові "пончики" в сукню з бісеру

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