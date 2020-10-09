Британская модель Деми Роуз, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась формами в одном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«С добрым утром, от меня», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Роуз позирует в одном боди, эффектно поднимая камеру телефона вверх. Благодаря этому в кадр попадают идеальные «бугорки» знаменитости.

Сама красотка при этом улыбается в кадр, посылая своим поклонникам «воздушный поцелуй».

Однако ответить кумиру фанаты не могли, поскольку кадрами знаменитость поделилась у себя в Сторис.

Как сообщалось до этого, модель Деми Роуз показала идеальную фигуру на отдыхе.

Красотка, которая благодаря своим пышным формам успела прославиться как «британская Кардашьян», поделилась новыми снимками с курорта, на котором она сейчас отдыхает.

Деми любит радовать своих поклонников откровенными образами в нижнем белье или купальниках. Однако, на этот раз она решила дать фанатам больше простора для фантазии и выбрала чуть более закрытый наряд. Так, Роуз позирует на фоне пальм в роскошном длинном платье в коричневых тонах.

Напомним, Деми Роуз поиграла перед камерой "дыньками" в крошечном лифчике с прозрачным лямками.

Как сообщала Politeka, обжигающие Деми Роуз и Ана Чери прижались друг к другу в распутных купальниках: "Аппетитные малышки".

Также Politeka писала, что соблазнительная Деми Роуз показала идеальные «бугорки» в невидимом купальнике: «Спустилась с небес…».