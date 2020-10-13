Популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала пишні форми в лагідній сукні
Зірка приміряла новий образ, змінивши колір волосся, і поставши в обтягуючому вбранні, повідомляє Politeka.net.
Модель виставила в Instagram фотографії, на яких показала себе у всій красі. Кайлі позувала в лагідній, блискучій, персиковій сукні. Облягаючий наряд підкреслив тонку талію, пишні стегна і груди зірки.
Крім прикрас, образ доповнив манікюр під колір вбрання. Вигляд у знаменитості був вражаючим.
Макіяж підкреслив красиві риси обличчя - пишні губи і великі очі.
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Колір волосся красуні - русявий, проте варто відзначити, що, ймовірно, це чергова перука красуні. До слова, у неї велика колекція накладного волосся.
На одному з фото спокуслива Дженнер доторкнулася до своїх великих грудей.
"Персиковий гламур 🍑", - написала зірка.
Десь за 10 годин пости зібрали приблизно 12 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі захоплювалися образом красуні і написали їй хороші повідомлення.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в сірому топіку, який, здавалося, може порватися на великих грудях. Принади виглядали прямо навіть якось нереалістично.
Довжина топіка дала помилуватися стрункою талією і плоским животиком знаменитості.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер зробила фото в салоні приватного літака. Зірка позує в брюках з високою посадкою, а також білому відвертому топі на зав'язках, який ледь стримував пишний бюст 23-річної бізнесвумен.
Завершує лук стильна зачіска: волосся зібране у високий хвіст.
Нагадавши, шикарна Кайлі Дженнер в мереживі зігнулася, посвітивши пишністю
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