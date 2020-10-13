Популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала пишні форми в лагідній сукні 

Зірка приміряла новий образ, змінивши колір волосся, і поставши в обтягуючому вбранні, повідомляє Politeka.net.

Модель виставила в Instagram фотографії, на яких показала себе у всій красі. Кайлі позувала в лагідній, блискучій, персиковій сукні. Облягаючий наряд підкреслив тонку талію, пишні стегна і груди зірки. 

Крім прикрас, образ доповнив манікюр під колір вбрання. Вигляд у знаменитості був вражаючим. 

Макіяж підкреслив красиві риси обличчя - пишні губи і великі очі. 

Популярні новини зараз

"Джолі!": дружина Артура Пирожкова блиснула вигинами в сміливому купальнику, не стрималася навіть Лобода

Російська Кардашьян похвалилася засмаглими "диньками" в мікро-купальнику: "Дуже гаряча"

Унікальне фото Галкіна з Пугачовою, яка обіймає доньку, потрапило в мережу: "Вже складно впізнати"

"Поруч зі смертю": колегу Асмус по "Інтернах" рятують лікарі, актор страждав цілий місяць
Показати ще

Колір волосся красуні - русявий, проте варто відзначити, що, ймовірно, це чергова перука красуні. До слова, у неї велика колекція накладного волосся. 

На одному з фото спокуслива Дженнер доторкнулася до своїх великих грудей. 

"Персиковий гламур 🍑", - написала зірка. 

Десь за 10 годин пости зібрали приблизно 12 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі захоплювалися образом красуні і написали їй хороші повідомлення. 

Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в сірому топіку, який, здавалося, може порватися на великих грудях. Принади виглядали прямо навіть якось нереалістично. 

Довжина топіка дала помилуватися стрункою талією і плоским животиком знаменитості. 

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер зробила фото в салоні приватного літака. Зірка позує в брюках з високою посадкою, а також білому відвертому топі на зав'язках, який ледь стримував пишний бюст 23-річної бізнесвумен.

Завершує лук стильна зачіска: волосся зібране у високий хвіст. 

Нагадавши, шикарна Кайлі Дженнер в мереживі зігнулася, посвітивши пишністю

Як Politeka писала, що Кайлі Дженнер прогулялася вулиці без штанів, сміливі кадри

Також Politeka повідомляла, шикарна Кайлі Дженнер обтягнула пишності тонкою тканиною, засвітивши солодкі місця