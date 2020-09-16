Американская бизнес-леди и модель Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой в кружевном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, на опубликованных снимках Дженнер позирует в кружевном белье, эффектно изогнувшись на камеру. При этом образ красотка дополнила распущенными волосами и канатом, который обвязала вокруг себя. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Королева соблазна», «вау, роскошная крошка», «божественные изгибы», «ты просто фантастическая», «супер вид, завидую», - пишут они.

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На фото Кайли позировала в кружевном белье. На красотке больше ничего не было, она позировала в постели. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя пышный бюст. На втором снимке Дженнер уже показывала свою идеальную талию и нижнюю часть белья - трусики. Модель без стыда демонстрировала самые пикантные места крупным планом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 400 лайков под фото и написали пару комментариев.

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