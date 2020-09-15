Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер сверкнула роскошной фигуркой в белом боди

Как передает Politeka.net, сочные кадры появились на фан-странице звезды, а Кайли опубликовала их у себя в Инстаграм. На фото девушка позирует в белом обтягивающем боди, которое подчеркивает идеальную фигурку красотки. Кайли подняла руки вверх, чтобы подчеркнуть идеальные изгибы молодого упругого тела.

Добавим, что на фото Кайли еще с черными волосами, которые ей очень идут. Несмотря на пикантность фото, оно выглядело очень нежным.

«Любовь моя», «Мне нравится видеть это», «Она такая идеальная», «Красотка», «Дикая роза», «Красавица», «Принцесса», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер порадовала поклонников ярким снимком. На фото модель позировала в миниатюрном топе, сидя на переднем сиденье автомобиля. Дженнер была в кроссовках, штанах и шляпке. Образ модель дополнила розовой сумочкой и часами на руке. Топ был довольно тесным, поэтому пышная грудь красотки так и норовила вырваться наружу.

Кроме этого, недавно Кайли Дженнер свела с ума пикантным фото с пляжа. Модель сидела возле воды, намазав свое тело маслом, от чего оно сильно блестело. Поклонники не могли оторвать взгляд от аппетитного бюста красотки.

Напомним, что Кайли Дженнер в образе соблазнительной морячки оседлала огромный якорь: "Вкусная".

Как сообщала Politeka, шикарная Кайли Дженнер на улице соблазнила видом в лифчике и смелой юбке: "Очень жарко".

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер в узких джинсах соблазнительно нагнулась и показала главное: "Горячо!".