Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На кадрах Анастасія позувала в спідниці і білому топі. Красуня спустила лямки на плечі, роблячи образ більш спокусливим. Квітко у великому декольте показала свій пишний бюст, який прямо випирав з вбрання. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик майже 800 тисяч разів і написали коментарі:

"Іменинниця весь місяць", " я люблю твій наряд. Ти чудово виглядаєш","красива ти мила"," ти виглядаєш прекрасно"," Ти така красива"," Омг, ти пухнастий ангел"," приголомшливо, якби я знав"," прекрасна королева"," найкрасивіша росіянка"," з днем прекрасних, найкращих", " прекрасна принцеса принцеси ...", "Дуже-дуже красиво", "25 листопада дитинко гарненька", "я ще не пробував ні той, ні ключовий лайм", "ти гарненька і гарненька на фото".

Повідомлялося, що знаменита російська модель Анастасія Квітко натягнула на великий бюст крихітний купальник.

Так, на одному з таких фото модель постала на пляжі в красивому купальнику. Квітко зав'язала лямки так, що маленькі трикутники тканини обтягнули груди, і намагалися з'єднати принади між собою.

Великий бюст виглядав ще спокусливіше під променями сонця.

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