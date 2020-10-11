Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвалилась формами в цветочном платье

Знаменитая модель продолжает дразнить фантазию фанатов жаркими кадрами, на которых позирует в смелых образах. Так как изюминкой всех снимков Квитко являются ее формы, она их не скрывает. Чаще всего девушка подчеркивает достоинства именно кружевным бельем или же его отсутствием, прикрываясь лишь руками.

Впрочем, кадры, на которых Анастасия снимает наряд или делает вид, что собирается это сделать, становятся также одними из самых популярных. К примеру, фото, на котором Настя сняла лямки цветочного мини-платья и посветила бюстом, вызвало бурную реакцию в сети.

Вот как реагируют поклонники:

«Ты идеальная женщина, и я люблю тебя, я люблю твое тело; bb хорошая картинка; очень очень очень мило; Очень горячо; Очаровательная красота действительно beauty; Моя дорогая все твои картинки крутые 👌👍 😍; To kcae aen dnaee man mecamt😚; Влюблен в твою грудь, дорогая; Какое красивое тело; какие у тебя пышные формы, мамасита; Движение нежности; Какая очаровательная и красивая малышка, почему так горячо💗🌹💗».

Мы также писали, что девушка каждый день показывает роскошную жизнь в социальной сети Инстаграм. Модель не стесняется при этом демонстрировать и свои достоинства, выставляя те напоказ без малейшего чувства стыда.

Анастасия умело подчеркивает бюст шестого размера самыми модными купальниками и пышные бедра, которые также никогда не прячет от внимательной публики. Ее изгибы выглядят несколько неестественно из-за излишне тонкой талии, поэтому фанаты заявляют, что девушка могла сделать пластику, просто не признает этого.

На одном из фото, во время отдыха в ресторане, Квитко решила подразнить фанатов пикантным видом. Все дело в том, что модель примерила слишком тесный топ, который подчеркнул ее грудь и едва ту удержал над столом. Анастасия соблазнительно склонилась над этим столиком, придавая своим формам еще более открытого вида.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов